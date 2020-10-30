Эджуке получил вызов в сборную Нигерии на матчи отбора Кубка Африки

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке вошел в список из 24 игроков, вызванных тренерским штабом сборной Нигерии на матчи отбора Кубка Африки.

Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, что Эджуке дебютировал за сборную Нигерии 13 октября этого года в товарищеском матче с Тунисом.



В рамках отбора на Кубок Африки нигерийцы проведут 2 матча против Сьерра-Леоне 13 и 17 ноября.



Источник: "твиттер" сборной Нигерии