Напомним, что Эджуке дебютировал за сборную Нигерии 13 октября этого года в товарищеском матче с Тунисом.
В рамках отбора на Кубок Африки нигерийцы проведут 2 матча против Сьерра-Леоне 13 и 17 ноября.
Источник: "твиттер" сборной Нигерии
Эджуке получил вызов в сборную Нигерии на матчи отбора Кубка Африки
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке вошел в список из 24 игроков, вызванных тренерским штабом сборной Нигерии на матчи отбора Кубка Африки.
Фото: ПФК ЦСКА
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