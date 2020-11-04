Ранее "Ноа" возглавлял Игорь Пикущак, который в октябре занял пост главного тренера "Акрона".
Напомним, что Гунько остается без работы с сентября этого года.
"Ноа" после 6-и туров с 10-ю очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении.
Источник: Sport24
Источник: Гунько возглавит клуб чемпионата Армении
Бывший главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько займет аналогичную должность в армянском "Ноа".
Фото: ФК "Химки"
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