Источник: Гунько возглавит клуб чемпионата Армении

Бывший главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько займет аналогичную должность в армянском "Ноа".
Фото: ФК "Химки"
Ранее "Ноа" возглавлял Игорь Пикущак, который в октябре занял пост главного тренера "Акрона".

Напомним, что Гунько остается без работы с сентября этого года.

"Ноа" после 6-и туров с 10-ю очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении.

Источник: Sport24

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Теги: Гунько
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