Как сообщает официальный сайт столичной команды, положительными оказались тесты Александра Андриевского и Артема Шабанова. Из молодежной сборной Украины в команду вернулся вратарь Руслан Нещерет, также заразившийся COVID-19. Кроме того, заражение подтвердилось у Дениса Попова. Положительный тест он сдал в расположении сборной Украины.
"Все инфицированные игроки чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".
Также сообщается, что восемь игроков киевлян, которые ранее были инфицированы, вылечились от коронавируса.
Источник: официальный сайт "Динамо" (Киев)
В киевском "Динамо" новые случаи заражения коронавирусом
Несколько новых случаев заражения коронавирусом выявлено в киевском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Киев
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