Премия Golden Boy-2020 достанется 20-летнему форварду "Боруссии" Дортмунд и сборной Норвегии Эрлингу Холланду, сообщает твиттер журналиста Фабрицио Романо.
Лауреатом этой премии становится лучший футболист Европы, которому еще не исполнился 21 год, играющий в высшем дивизионе национального чемпионата любого европейского государства. Ранее награду Golden Boy получали Жоау Феликс, Маттейс де Лигт, Килиан Мбаппе.
В нынешнем сезоне Холланд в 11 матчах за клуб забил 11 голов и отдал 3 результативных паса. Также в 2020 году на его счету 5 игр за сборную Норвегии с 6 забитыми мячами и 1 ассистом. Забив 6 голов в 4 матчах группового турнира Лиги наций, Эрлинг Холланд стал его лучшим бомбардиром.
Источник: лауреатом премии Golden Boy-2020 станет норвежец Холланд
Лучшим молодым игроком Европы будет признан 20-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд.
Фото: AFP
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