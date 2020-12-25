Ярошик стал главным тренером словенского "Целе"

#Dr?avniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele?? pic.twitter.com/apQVrNXF1b— NK Celje (@NKCelje) December 25, 2020
Экс-полузащитник ЦСКА, "Челси" и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик будет работать на должности главного тренера в словенском "Целе", передает пресс-служба клуба.
Новый клуб Ярошика, который является действующим чемпионом Словении, с 23 очками после 19 туров занимает текущее седьмое место в чемпионате при десяти участниках.
Ранее Иржи Ярошик тренировал "Усти-над-Лабем" из второго дивизиона Чехии.