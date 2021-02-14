Глава профсоюза футболистов Нидерландов: "Аякс" не хочет ассоциировать себя с игроками, подозреваемыми в преступлениях

Глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко высказался о возможном уходе полузащитника Квинси Промеса из "Аякса".
Фото: imago-images / Global Look Press
Левченко отметил, что решение по трансферу Промеса принимает технический директор "Аякса" Марк Овермарс. Также он заявил, что амстердамский клуб не хочет ассоциировать себя с игроками, подозреваемыми в нарушении закона.

"Полагаю, что решение все-таки принимает Овермарс. Он технический директор, по сути, являющийся мозгом "Аякса". Не думаю, чтобы решения принимал кто-то другой. А относительно продажи Промеса — "Аякс" никогда не хочет себя ассоциировать с футболистами, которые даже в теории нарушают закон. В этом плане здесь все очень четко", - сказал Левченко.

По данным СМИ, Промес близок к переходу в "Спартак". Голландский полузащитник выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе "красно-белых" он провел 135 матчей и забил 66 голов.

Отметим, что в Нидерландах Промеса подозревают в вооруженном нападении. Вероятно, вскоре игрок станет участником судебного разбирательства.

Источник: Матч ТВ

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Промес Аякс Левченко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" претендуют на защитника "Астон Виллы"
Кришито рассказал об адаптации Шомуродова в "Дженоа"
Ловрен после бани лег в снег при температуре -11 градусов (видео) 5
Кришито: считаю Семака отличным тренером, он делает свою работу хорошо
Кришито назвал самое яркое воспоминание о "Зените" 3
Председатель профсоюза футболистов Нидерландов: Промес либо сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами 4
"ПСЖ" будет вынужден расстаться с Мбаппе, чтобы подписать Месси 2
Глава профсоюза футболистов Нидерландов: "Аякс" не хочет ассоциировать себя с игроками, подозреваемыми в преступлениях 10
"Реал" нацелился на защитника "Манчестер Сити"
Защитник "Севильи" Кунде попал в сферу интересов трех европейских грандов
Тухель рассказал о своих отношениях с игроками "Челси"
"Ювентус" и "Рома" намерены подписать Милика
Быстров: Миранчук может стать игроком основы "Аталанты" в этом сезоне 1
Венгер: у "Ливерпуля" нет шансов обойти "Ман Сити" в борьбе за чемпионство
Быстров: почему я не уехал играть в Европу? Были предложения из Англии, но мне было неинтересно 9
Аршавин: в России мало талантливых молодых игроков, дефицит рождает завышенные цены
"Марсель" сыграл вничью с "Бордо", заканчивая встречу вдевятером
"Бетис" оказался сильнее "Вильярреала"
"Интер" единолично возглавил таблицу Серии А, обыграв "Лацио"
В окрестностях "Сан-Сиро" появилось граффити, посвященное стычке Лукаку и Ибрагимовича (фото)
Аршавин: в своей лучшей форме Миранчук - игрок старта "Аталанты"
"Фулхэм" на выезде победил "Эвертон"
Лукаку забил 300-й гол в карьере
Фернандо Торрес ушел с поста тренера "Атлетико B", проработав меньше месяца 1
"Локомотив" показал лучшие моменты последнего матча на сборах в Испании с "Ростовом" (видео) 1
Массажист Кокорина: я еще не видел Сашу и ничего не могу сказать о его травме 8
Вратарь "Интера" Ханданович проводит свой 500-й матч в Серии А
Матч 1/8 финала Кубка России между "Тамбовом" и "Локомотивом" может не состояться 4
Зидан: "Реал" продолжит бороться за чемпионство
"Вольфсбург" и менхенгладбахская "Боруссия" голов друг другу не забили
Все новости
-