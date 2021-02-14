Левченко отметил, что решение по трансферу Промеса принимает технический директор "Аякса" Марк Овермарс. Также он заявил, что амстердамский клуб не хочет ассоциировать себя с игроками, подозреваемыми в нарушении закона.
"Полагаю, что решение все-таки принимает Овермарс. Он технический директор, по сути, являющийся мозгом "Аякса". Не думаю, чтобы решения принимал кто-то другой. А относительно продажи Промеса — "Аякс" никогда не хочет себя ассоциировать с футболистами, которые даже в теории нарушают закон. В этом плане здесь все очень четко", - сказал Левченко.
По данным СМИ, Промес близок к переходу в "Спартак". Голландский полузащитник выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе "красно-белых" он провел 135 матчей и забил 66 голов.
Отметим, что в Нидерландах Промеса подозревают в вооруженном нападении. Вероятно, вскоре игрок станет участником судебного разбирательства.
Источник: Матч ТВ
Глава профсоюза футболистов Нидерландов: "Аякс" не хочет ассоциировать себя с игроками, подозреваемыми в преступлениях
Глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко высказался о возможном уходе полузащитника Квинси Промеса из "Аякса".
Фото: imago-images / Global Look Press
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