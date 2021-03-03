Как сообщает источник, российский вратать "Белененсеша" Станислав Крицюк по окончании сезона может стать игроком "Бешикташа". Отмечается, что Крицюк мог перейти в турецкую команду летом прошлого года, но тогда стороны не сошлись в условиях, и россиянин стал игроком португальской команды. Также игроком интересуется другой турецкий клуб - "Аланьяспор".
Станислав Крицюк в этом сезоне провел 15 матчей за "Белененсеш" и в девяти встречах не пропустил ни одного гола.
С июля 2016 года по сентябрь 2020 года он защищал цвета "Краснодара", сыграв за "быков" 72 матча.
Источник: Eurostavka
Источник: экс-вратарь "Краснодара" Крицюк может перейти в "Бешикташ"
Бывший вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк, выступающий сейчас за "Белененсеш", может стать игроком турецкого "Бешикташа".
Фото: "Getty Images"
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