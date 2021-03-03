Источник: экс-вратарь "Краснодара" Крицюк может перейти в "Бешикташ"

Бывший вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк, выступающий сейчас за "Белененсеш", может стать игроком турецкого "Бешикташа".

Фото: "Getty Images"