— Ответная встреча в Казани? Будет интересный, интенсивный, насыщенный и трудный матч, — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
Напомним, первая встреча команд в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций закончилась нулевой ничьей. Ответный матч состоится 12 августа в столице Республики Татарстан.
"Рубин" и "Ракув" не смогли забить в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций
Игроки "Рубина" вышли на второй тайм матча с "Ракувом" с номерами на форме, нарисованными маркером (фото)
Слуцкий поделился ожиданиями от ответного матча с "Ракувом"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от ответного матча с "Ракувом" в Лиге конференций.
Фото: ФК "Рубин"
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