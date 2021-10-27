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СМИ: Мусаев согласился возглавить азербайджанский "Сабах"

Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев согласился занять пост главного тренера азербайджанского "Сабаха".
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, ожидается, что в ближайшее время Мусаев заключит контракт с азербайджанским клубом.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Мусаев встретился с представителями "Сабаха" в Баку и побывал на базе клуба.

Отметим, что на данный момент "Сабах" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

Источник: Чемпионат


Теги: Мусаев
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