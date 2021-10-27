По информации источника, ожидается, что в ближайшее время Мусаев заключит контракт с азербайджанским клубом.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Мусаев встретился с представителями "Сабаха" в Баку и побывал на базе клуба.
Отметим, что на данный момент "Сабах" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.
Источник: Чемпионат
СМИ: Мусаев согласился возглавить азербайджанский "Сабах"
Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев согласился занять пост главного тренера азербайджанского "Сабаха".
Фото: "Чемпионат"