Экс-игрок московского "Локомотива" Сенияд Ибричич завершает свою игровую карьеру. Последним клубом Ибричича станет "Домжале", который идёт на шестой строчке в чемпионате Словении.
Полузащитник выступал за "железнодорожников" с 2011 по 2013 год. Ольга Смородская называла его одним из лучших игроков Европы в середине поля.
В текущем сезоне Ибричич провёл 24 матча, забив 5 мячей и отдав 4 голевые передачи.
Источник: Reprezentacija
Завершил карьеру экс-игрок "Локомотива", которого Смородская называла одним из лучших в Европе
Сенияд Ибричич вешает бутсы на гвоздь.
Фото: МАТЧ ТВ