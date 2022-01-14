Жена экс-игрока "Рубина" и "Уфы" Данченко погибла в ДТП

Виктория Данченко, жена украинского защитника АЕКа Олега Данченко, разбилась в ДТП на трассе Киев - Одесса.

Фото: Instagram

Об этом сообщает Журнал Житомира. Черный Mercedes Виктории Данченко сначала влетел в серебристую Kia, потом в эвакуатор, фуру и затем в отбойник.



Сообщается, что тело Виктории Данченко извлекали из авто при помощи специнструментов.



В январе прошлого года Олег Данченко перешел в АЕК. За греческий клуб он провел 11 матчей, результативными действиями не отметился. Накануне Данченко был арендован луганской "Зарей". Соглашение рассчитано на полтора года с правом выкупа по окончании аренды.



В России 27-летний футболист защищал цвета "Анжи", "Енисея", "Рубина" и "Уфы".