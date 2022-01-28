Черчесов рассказал, как перенес коронавирус

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал заражение коронавирусом, из-за которого несколько дней не принимал участие в тренировочном процессе команды.

Фото: ФК "Ференцварош"





Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат", - цитирует Черчесова



Напомним, вчера Черчесов провел первую встречу в качестве тренера венгерского клуба против "Академии Пушкаш". "Ференцварош" в итоге уступил с минимальным счетом - 0:1. Уже на 24-й минуте команда Черчесова осталась в меньшинстве, а в конце первого тайма соперник забил единственный мяч в этой встрече.



Российский специалист официально возглавил "Ференцварош" 20 декабря. Ранее он тренировал сборную России, "Легию", "

"Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января.Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат", - цитирует Черчесова "Чемпионат" Напомним, вчера Черчесов провел первую встречу в качестве тренера венгерского клуба против "Академии Пушкаш". "Ференцварош" в итоге уступил с минимальным счетом - 0:1. Уже на 24-й минуте команда Черчесова осталась в меньшинстве, а в конце первого тайма соперник забил единственный мяч в этой встрече.Российский специалист официально возглавил "Ференцварош" 20 декабря. Ранее он тренировал сборную России, "Легию", " Динамо ", "Ахмат" и " Спартак ".