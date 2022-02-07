Напомним, "Ференцварош" возглавляет российский специалист Станислав Черчесов. Отметим, 58-летний тренер проводил свой первый матч на домашнем стадионе "фроди".
Счет в игре на 5-й минуте открыл нападающий "Пакша" Мартин Адам. На 31-й минуте полузащитник Балинт Сабо удвоил преимущество гостей. На 73-й минуте форвард Жолт Харасти сделал счет 3:0 в пользу "Пакша".
"Черчесов уступил фактически деревенской команде? Это плохо. "Ференцварошу" нет равных в Венгрии по бюджету, по составу, это такой венгерский "Зенит". Таких соперников такая команда должна обыгрывать вторым составом. Черчесов приучает фанатов к американским горкам. Команду бросает то в жар, то в холод. Надеемся, что у Станислава будет больше холода. Из трех игр он две проиграл, это вызывает некую тревогу", - сказал Селюк.
Под руководством Черчесова "Ференцварош" провел 3 матча, в которых одержал одну победу и 2 раза проиграл, разница мячей - 1:4. "Фроди" в таблице чемпионата Венгрии занимают 2-е место, набрав в 19 матчах 38 очков. На 2 очка "Ференцварош" отстает от лидера первенства "Академии Пушкаша".
Следующий матч подопечные Черчесова проведут 9 февраля. В рамках 1/8 финала Кубка Венгрии "зеленые орлы" встретятся с клубом "Вашаш".
Источник: Советский спорт
Селюк: Черчесов проиграл деревенской команде? Плохо. "Ференцварош" - венгерский "Зенит"
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал разгромное поражение "Ференцвароша" в матче с "Пакшем" (0:3).
Фото: ФК "Ференцварош"