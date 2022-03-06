В рамках 25-го тура швейцарской Суперлиги "Базель" в гостях встречается с "Лугано". Уже на девятой минуте встречи Лайам Миллар протащил мяч через нескольких соперников в штрафной "Лугано", но не смог выйти на ударную позицию и мяч отскочил к Чалову, который первым касанием отправил его в ближнюю девятку.
Это уже третий гол Чалова за последние два матча. Ранее россиянин отметился дублем в матче с "Санкт-Галленом" и принес своей команде ничью. Напомним, Чалов выступает за швейцарский клуб на правах аренды из ЦСКА. Аренда нападающего завершается в конце сезона.
Чалов во втором матче подряд забил за "Базель"
Федор Чалов отличился голом в матче "Базеля" против "Лугано".
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