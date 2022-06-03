- Я слышал о словах Месси, и они меня порадовали. Приятно, что они исходят от такого игрока. Это мотивирует меня, - передает слова Бензема TyC Sports.
В прошедшем сезоне 34-летний нападающий Карим Бензема в составе мадридского "Реала" стал обладателем трех трофеев - Лиги чемпионов, испанской Ла Лиги и национального Суперкубка. При этом французский форвард стал лучшим бомбардиром как в чемпионате Испании (27 голов), так и в Лиге чемпионов (15 голов).
Бензема: слова Месси про "Золотой мяч" меня мотивируют
Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема прокомментировал слова аргентинского форварда "ПСЖ" Лионеля Месси о том, что "Золотой мяч" по итогам года должен получить именно француз.
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