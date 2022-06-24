"Войду ли в штаб Бердыева? Думаю, что да. Но могу говорить только за себя. Больше ничего не знаю. Я ничего не знаю по иранский футбол. Я в Иране никогда не был. Наверное, это очень интересный опыт. Надеюсь, что мне понравится", - цитирует Кириченко "РБ Спорт".
Напомним, ранее иранский клуб "Трактор" объявил, что новым главным тренером команды станет Курбан Бердыев. Кроме того, туркменский специалист станет и техническим директором клуба.
Ранее Дмитрий Кириченко входил в тренерский штаб Курбана Бердыева в "Кайрате" и "Ростове". Кроме того, Кириченко меньше года самостоятельно возглавлял "Уфу" - с ноября 2018 по март 2019 года.
Кириченко сообщил, что может стать помощником Бердыева в "Тракторе"
Экс-ассистент Курбана Бердыева Дмитрий Кириченко заявил, что может вернуться в штаб специалиста.
Фото: ФК "Ростов"