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Спортдиректор "Фатих Карагюмрюк": Оздоев большой футболист, Пирло полностью ему доверяет

Спортивный директор турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Мурад Акын рассказал об отношении главного тренера команды Андреа Пирло к российскому полузащитнику Магомеду Оздоеву.
Фото: РПЛ
- Конечно, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Это непросто, но с каждым днем он всё больше вливается. Разумеется, Пирло полностью ему доверяет. Полное доверие. И тот факт, что он его выпустил в первом матче, это показывает. Он большой футболист, - передает слова Акына ТАСС.

29-летний российский полузащитник Магомед Оздоев в мае 2022 года покинул петербургский "Зенит" в связи с истечением срока действия контракта и в июле на правах свободного агента подписал соглашение со стамбульским клубом "Фатих Карагюмрюк", главным тренером которого является знаменитый итальянский экс-полузащитник Андреа Пирло. В домашнем матче 1 тура турецкой Суперлиги против "Аланьяспора" (2:4) Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле полный матч.


Фатих Карагюмрюк Оздоев Пирло
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