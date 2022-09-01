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В "Фенербахче" отреагировали на слухи о переходе Роналду

Член совета директоров "Фенербахче" Селахаттин Баки ответил, мог ли форвард "Манчестер Юнайтед перейти в их клуб.
Фото: Global Look Press
– Это самая большая ложь, которую я слышал в последнее время. Был ли интерес вообще? Я уже ответил на ваш вопрос, – передаёт слова Баки "СЭ".

Вчера (1 сентября) турецкий сайт Ajansspor объявил о факте переговоров между клубами и готовящемся трансфере португальца в Турцию. "Фенербахче" в текущем сезоне принимают участие в Лиге Европы, как и "Манчестер Юнайтед". В одной группе с турецким клубом – "АЕК" из Ларнаки, киевское "Динамо" и французский "Ренн". "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе сыграют "Омония", "Реал Сосьедад" и "Шериф".


Зарубежные трансферы Роналду Манчестер Юнайтед Фенербахче Чемпионат Англии
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