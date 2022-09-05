- Саше желаю удачи. Конечно, справится, он сильный парень. Я надеюсь, что он реанимирует там карьеру. Должен стать звездой на Кипре? Посмотрим, будущее покажет, - передает слова Кутепова ТАСС.
31-летний российский нападающий Александр Кокорин 31 августа перешел из итальянской "Фиорентины" на правах аренды в кипрский "Арис". В своем дебютном матче за новую команду Кокорин провел на поле 45 минут и отметился результативной передачей. Ранее в составе "Фиорентины" футболист не отметился ни одним результативным действием в 11 матчах за 1 год и 7 месяцев.
Кутепов: Кокорин справится на Кипре, он сильный парень. Реанимирует там карьеру
Защитник "Торпедо" Илья Кутепов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из итальянской "Фиорентины" в кипрский "Арис".
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