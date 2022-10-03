Дзюба перешел в турецкий клуб летом на правах свободного агента. В последних трех матчах Артем оставался на скамейке запасных. Всего за "Демирспор" 34-летний футболист провел 3 матча, на его счету 1 гол. Последний раз на поле Дзюба выходил 4 сентября в игре против "Хатайспора" (1:1).
По словам журналиста, Дзюба остается в запасе из-за того, что главный тренер Винченцо Монтелла использует схему 4-6-0. Также журналист заявил, что Дзюба был физически не готов, когда приехал в Турцию.
"Вероятно, он не выйдет на поле в следующих трех или четырех матчах, такое вполне возможно. В то же время турецкие журналисты обожают Дзюбу, постоянно задаются вопросом, почему он не играет", - приводит слова журналиста РБ Спорт.
Турецкий журналист: пресса обожает Дзюбу. Все задаются вопросом, почему он не играет
Турецкий журналист Goal.com Самет Чайир объяснил, почему российский нападающий Артем Дзюба потерял место в составе "Адана Демирспор".
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