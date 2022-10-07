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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 1 1 1
Зенит2 тайм
ЦСКА
16:30
ДинамоНе начат
П1 1.99X 3.75П2 3.7
Сочи
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 1.96X 3.85П2 3.7

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ньюкасл
17:00
БрентфордНе начат
П1 1.7X 4.1П2 4.8
Челси
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.49X 4.4П2 7
Манчестер Сити
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.13X 9.6П2 18
Борнмут
17:00
Лестер СитиНе начат
П1 3.3X 3.65П2 2.15
Брайтон
19:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Альмерия
15:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
17:15
ЖиронаНе начат
П1 1.47X 4.5П2 7.2
Севилья
19:30
АтлетикНе начат
П1 3X 3.25П2 2.5
Хетафе
22:00
РеалНе начат
П1 5.8X 4.3П2 1.57

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сассуоло
16:00
ИнтерНе начат
П1 4.1X 4П2 1.84
Милан
19:00
ЮвентусНе начат
П1 2.12X 3.3П2 3.75
Болонья
21:45
СампдорияНе начат
П1 2.19X 3.45П2 3.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.5
Бохум
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.85X 3.75П2 1.96
Байер
16:30
Шальке-04Не начат
П1 1.47X 5П2 6.2
Майнц
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.8X 3.5П2 2.5
Боруссия Д
19:30
БаварияНе начат
П1 4.2X 4.4П2 1.75

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Марсель
18:00
АяччоНе начат
П1 1.59X 4П2 6.2
Реймс
22:00
ПСЖНе начат
П1 8.6X 5.8П2 1.33
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Кокорин - об адаптации в "Арисе": никто не подстраивался, здесь собраны классные футболисты, легко найти общий язык

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин рассказал о своей адаптации в новом клубе.
Фото: ФК "Фиорентина"
- Я не проходил здесь предсезонку, но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался. Просто в "Арисе" собраны классные футболисты, которым довольно просто найти общий язык и на поле, и в жизни. Но настроение во многом зависит от результата. Если выиграли - всю неделю живем в радости. После проигранного матча считали дни до следующего тура, - передает слова Кокорина "Чемпионат".

31-летний российский нападающий Александр Кокорин в августе 2022 года был отдан итальянской "Фиорентиной" в аренду до конца сезона в кипрский "Арис". За эту команду футболист провел 4 матча национального чемпионата Кипра, в которых забил 1 гол и выполнил 1 результативный пас. Ранее за 19 месяцев в составе "Фиорентины" Кокорин принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями, за весь этот период нанеся лишь 1 удар в створ ворот соперника.


Кипр Арис Кокорин
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