- Я не проходил здесь предсезонку, но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался. Просто в "Арисе" собраны классные футболисты, которым довольно просто найти общий язык и на поле, и в жизни. Но настроение во многом зависит от результата. Если выиграли - всю неделю живем в радости. После проигранного матча считали дни до следующего тура, - передает слова Кокорина "Чемпионат".
31-летний российский нападающий Александр Кокорин в августе 2022 года был отдан итальянской "Фиорентиной" в аренду до конца сезона в кипрский "Арис". За эту команду футболист провел 4 матча национального чемпионата Кипра, в которых забил 1 гол и выполнил 1 результативный пас. Ранее за 19 месяцев в составе "Фиорентины" Кокорин принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями, за весь этот период нанеся лишь 1 удар в створ ворот соперника.
Кокорин - об адаптации в "Арисе": никто не подстраивался, здесь собраны классные футболисты, легко найти общий язык
Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин рассказал о своей адаптации в новом клубе.
Фото: ФК "Фиорентина"