"Кокорин - жадный до денег человек. Но его нельзя за это винить. Он молодец, что честно говорит о том, что хорошо заработал на футболе.
Александр выбрал золотые горы вместо великой карьеры, это его право. Он мог бы сейчас претендовать на "Золотой мяч", но вместо этого выбрал красивую и легкую жизнь", - цитирует Петржелу Sport24.
В январе 2021 года Кокорин перешел из "Спартака" в "Фиорентину" за 4,5 млн евро. В итальянском клубе за полтора года россиянин провел в общей сложности 10 матчей, результативными действиями за клуб Серии А он отметится не смог.
Летом 2022 года до конца сезона его арендовал кипрский "Арис". В 5 матчах за этот клуб Кокорин забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В прошлом матче против АЕКа (1:2) Александр впервые после перехода в "Арис" провел полный матч.
В эти минуты "Арис" в гостях встречается с "Аполлоном". Идет второй тайм, счет - 0:0. Кокорин вышел в стартовом составе "Ариса".
Петржела - о Кокорине: он мог бы сейчас претендовать на "Золотой мяч", но выбрал красивую и легкую жизнь
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил слова нападающего "Ариса" Александра Кокорина о том, что он больше всех среди игроков заработал денег в российском футболе.
Фото: ФК "Арис"