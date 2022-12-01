"СЭ": Александр Кержаков может возглавить азербайджанский клуб "Сабаил"

Бывший главный тренер "Пари НН" Александр Кержаков может продолжить тренерскую карьеру в Азербайджане.
По данным источника, в услугах 40-летнего специалиста заинтересован азербайджанский футбольный клуб "Сабаил".
На данный момент "Сабаил" идет восьмым в чемпионате Азербайджана. Напомним, что сам Александр Кержаков находится без клуба с лета 2022 года, когда он покинул нижегородский клуб "Пари НН". До этого он работал в "Томи" и юношеской сборной России
. Карьеру футболиста Александр завершил летом 2017 года в "Зените".
Источник: "СЭ"