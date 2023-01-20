- Лучший игрок 2022 года - это Месси. Но можно и нужно говорить и о втором претенденте - Мбаппе. Это два великих футболиста, несмотря на возраст француза. У Килиана качества выдающегося игрока. Речь не только физических качествах, а о в том числе технической и тактической мудрости в сочетании с потрясающей реализацией моментов. Что касается Месси, то его выделяет качество понимания игры и ее тонкостей. Его техническое мастерство подкреплено изяществом. Думаю, что наблюдать за игрой Месси - это зрелище для гурманов, - передает слова Бышовца "Чемпионат".
35-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира, приведя свою национальную команду к победе на Чемпионате мира-2022 в Катаре в качестве капитана. Футболист принял участие в 6 из 7 матчей сборной Аргентины на ЧМ-2022, забил в них 6 голов и выполнил 3 ассиста, в том числе отметившись дублем в финальной игре, а также реализовал два послематчевых пенальти - в 1/4 финала и в финале.
Соперником аргентинцев в финальном матче была сборная Франции с 24-летним нападающим Килианом Мбаппе, который в 7 матчах ЧМ-2022 забил 8 голов и отдал 2 результативных паса, став лучшим бомбардиром турнира. В финале чемпионата мира форвард отметился хет-триком, а также реализовал послематчевый пенальти. Месси и Мбаппе выступают за один клуб - французский "Пари Сен-Жермен".
Бышовец: лучший игрок 2022 года - Месси. Но можно говорить и о втором претенденте - Мбаппе
Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос о лучшем футболисте 2022 года.
Фото: Global Look Press