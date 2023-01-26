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Дмитрий Черышев: с удовольствием пригласил бы Дзюбу в свою команду

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Главный тренер "Санта-Коломы" Дмитрий Черышев подчеркнул, что хотел бы видеть в своей команде 34-летнего нападающего Артема Дзюбу.
Фото: Чемпионат.com
– Я сыну Денису говорил: "Дай телефон Артема, с удовольствием приглашу в свою команду". Но потом я раз прочитал, что он начал переговоры с "Пари НН", – передает слова Черышева "Матч ТВ".

Дмитрий Черышев был назначен главным тренером андоррского футбольного клуба "Санта-Колома" в июле 2022 года. К этому моменту Черышев провел во главе этой команды 16 матчей. Контракт Дмитрия Николаевича с андоррским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

О приближающемся трансфере Артема Дзюбы в "Пари НН" вчера сообщил российский журналист и инсайдер Иван Карпов. На утро сегодняшнего дня спортивный директор нижегородцев и сам клуб в своих социальных сетях опровергли эту информацию.

Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября 2022 года. Денис Черышев и Артем Дзюба играли вместе за сборную России. В частности, на домашнем чемпионате мира летом 2018 года.


Черышев Дмитрий Дзюба
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