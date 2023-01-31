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HLN: Тедеско возглавит сборную Бельгии, контракт до лета 2026 года

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Экс-главный тренер московского «Спартака» Доминико Тедеско станет новым главным тренером национальной сборной Бельгии.
Фото: ФК "Спартак"
Соглашение с 37-летним специалистом рассчитано до лета 2026 года.

Между сторонами достигнута принципиальная договоренность о подписании контракта. Для утверждения необходимо только формальное одобрение совета директоров Бельгийской федерации футбола, чтобы официально оформить назначение Тедеско.

С 2019 по 2021 годы Тедеско возглавлял московский "Спартак". Его последним местом работы был РБ "Лейпциг", который он привел к победе в Кубке Германии. Также специалист трудился в "Шальке" с 2017 по 2019 годы и "Эрцгебирге" с марта по июнь 2017 года.

Сборная Бельгии не сумела выйти из группы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Источник: HLN Sport


Сборная Бельгии Тедеско Спартак Москва
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