Соглашение с 37-летним специалистом рассчитано до лета 2026 года.
Между сторонами достигнута принципиальная договоренность о подписании контракта. Для утверждения необходимо только формальное одобрение совета директоров Бельгийской федерации футбола, чтобы официально оформить назначение Тедеско.
С 2019 по 2021 годы Тедеско возглавлял московский "Спартак". Его последним местом работы был РБ "Лейпциг", который он привел к победе в Кубке Германии. Также специалист трудился в "Шальке" с 2017 по 2019 годы и "Эрцгебирге" с марта по июнь 2017 года.
Сборная Бельгии не сумела выйти из группы на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Источник: HLN Sport
HLN: Тедеско возглавит сборную Бельгии, контракт до лета 2026 года
Экс-главный тренер московского «Спартака» Доминико Тедеско станет новым главным тренером национальной сборной Бельгии.
Фото: ФК "Спартак"