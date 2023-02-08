- Это отдельная история, вписался он или нет. Другой менталитет, совсем иные взаимоотношения в команде. Дзюба привык, когда на него смотрят в раздевалке снизу вверх, а в Турции там все короли, все считают себя главными. Должно повезти, чтобы попасть в свою команду. Дзюбе не повезло, - передает слова Непомнящего Metaratings.ru.
34-летний экс-нападающий петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Артем Дзюба 18 августа 2022 года подписал двухлетний контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". За эту команду футболист провел 5 матчей во всех турнирах, забив в них 1 гол, после чего перестал попадать в состав. 3 ноября 2022 года Дзюба и "Адана Демирспор" расторгли соглашение по обоюдному согласию, в настоящее время футболист находится без клуба и может перейти в московский "Локомотив".
Непомнящий - о причинах неудачи Дзюбы в Турции: привык, что на него смотрят в раздевалке снизу вверх - а там все короли
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал попытку нападающего Артема Дзюбы закрепиться в турецком клубе "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Зенит"