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Рианчо: у Черчесова огромный международный опыт! Но тренировать сборную Бразилии тяжело

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Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо ответил на вопрос о том, способен ли российский наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов стать главным тренером сборной Бразилии.
Фото: РПЛ
- В Европе, как это делает Черчесов, работать не так-то и просто. Конкуренция там очень и очень большая. Технически все команды очень хорошо подготовлены. Уверен, у Черчесова есть огромный международный опыт, чтобы работать в действительно больших командах! Но тренировать сборную Бразилии тяжело. Нужно понимать каждую личность, которая есть в команде, их правила, а также обычаи. Чтобы начать понимать бразильский футбол, нужно посмотреть документальный фильм о Пеле, - передает слова Рианчо "СЭ".

59-летний российский тренер Станислав Черчесов в ходе своей тренерской карьеры работал с московскими "Спартаком" и "Динамо", сочинской "Жемчужиной", пермским "Амкаром", грозненским "Тереком" и варшавской "Легией", в настоящее время специалист возглавляет венгерский "Ференцварош". С августа 2016 года по июль 2021 года Черчесов работал в должности главного тренера сборной России, с которой пробился в 1/4 финала Чемпионата мира-2018. В ходе работы с "Легией" и "Ференцварошем" российский специалист выигрывал национальные чемпионаты и Кубки Польши и Венгрии соответственно.

Ранее Бразильская конфедерация футбола сообщила о назначении исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Рамона Менезеса - наставника молодежной сборной Бразилии U20.


Сборная Бразилии Ференцварош Черчесов
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