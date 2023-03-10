- Окончательная заявка сборной пока не опубликована. Пока не знаем, примет ли участие Сердар Азмун в товарищеском матче против сборной России, поскольку это зависит от клуба игрока, леверкузенского "Байера" и решения главного тренера нашей национальной команды.
Напомним, Сердар Азмун долгое время выступал в чемпионате России за различные команды. Иранский нападающий защищал цвета "Ростова", казанского "Рубина" и санкт-петербургского "Зенита", став одним из самых результативных бомбардиров Российской Премьер-Лиги в истории среди легионеров. Товарищеский матч России и Ирана должен пройти 23 марта в Тегеране.
Источник: Sport24
Федерация футбола Ирана: пока не знаем, сыграет ли Азмун против сборной России
В Федерации футбола Ирана ответили на вопрос о возможном участии нападающего "Байера" Сердара Азмуна в товарищеском матче со сборной России.
Getty Images