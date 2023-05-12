- Клуб доволен его работой.
Черчесов уже второй раз подряд привел "Ференцварош" к титулу чемпиона Венгрии. В текущем сезоне подопечные российского специалиста смогли завоевать трофей досрочно, за три тура до конца чемпионата. Ранее "Ференцварош" под руководством Черчесова в текущем сезоне смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Черчесов, несмотря на слухи о возможном переходе в московское "Динамо", подписал новый контракт с "Ференцварошем". Соглашение россиянина с венгерским клубом действует до 2024 года.
Источник: ТАСС
"Ференцварош": клуб доволен работой Черчесова
Венгерский "Ференцварош" сделал заявление, в котором сообщил, что клуб доволен работой российского главного тренера Станислава Черчесова.
Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images