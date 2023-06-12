По сведениям источника, 40-летний специалист ведет переговоры с руководством "Спартака", который вел борьбу за выживание и занял 13-е место по итогам завершившегося чемпионата Сербии. Кержаков остается без работы с 1 апреля, когда его уволили из кипрской "Кармиотиссы".
На Кипре россиянин проработал около полутора месяцев и расстался со скандалом. Специалиста активно сватали в астраханский "Волгарь". Ранее Кержаков возглавлял "Томь" и "Пари Нижний Новгород". В бытность футболистом он был одним из лидеров "Зенита" и национальной сборной России.
Источник: Sport24
Sport24: Кержаков может возглавить сербскую команду "Спартак" из Субботицы
Российский тренер Александр Кержаков близок к назначению в сербскую команду "Спартак" из Субботицы.
Фото: ФК "Кармиотисса"