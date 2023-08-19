Как сообщает источник, вратарь Андрей Лунев прибыл в Баку. В ближайшее время в столице Азербайджана он встретится с руководством "Карабаха" и подпишет контракт с командой. По сведениям СМИ, стороны согласовали 2-летний контракт. Ожидается, что российский футболист по нему будет зарабатывать около 200 тысяч евро в год.
31-летний Лунев пребывает на рынке в статусе свободного агента. Этим летом Андрей расстался с леверкузенским "Байером", так как срок их сотрудничества истек. За сборную России вратарь сыграл в семи матчах.
Источник: Sport24
Sport24: Лунев прилетел в Баку для подписания контракта с "Карабахом"
Российский голкипер Андрей Лунев прилетел в Баку, чтобы подписать контракт с азербайджанский "Карабахом".
Фото: Getty Images