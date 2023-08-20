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Глава РФС Дюков: устно мы уже согласовали товарищеский матч с Катаром в сентябре. Продолжаем поиски второго соперника

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Президент РФС Александр Дюков заявил, что достигнута принципиальная договоренность о проведении товарищеской игры со сборной Катара в сентябрьское международное окно.
Фото: РФС
– Вы знаете, что мы ведем переговоры с Катаром, но официально объявим после того, как все документы будут подписаны. Документы подготовлены, устно мы все уже согласовали. Но самих подписей пока нет. Мы бы хотели провести два матча.

Сейчас мы продолжаем поиски второго соперника. В ближайшие две недели мы должны определиться с соперником. Будем надеяться, что наша сборная сыграет два матча в это сентябрьское окно, – приводит слова Дюкова Sport24.

После начала специальной военной операции РФ на территории Украины отечественные клубы и национальная сборная отстранены от участия в официальных международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА, включая отборочные матчи Евро-2024. В третьей декаде марта команда Валерия Карпина воспользовалась окном на игры сборных и провела две товарищеские встречи с Ираном и Ираком. В Тегеране россияне сыграли вничью с участником чемпионата мира-2022 со счетом 1:1. Спустя несколько дней сборная России в Санкт-Петербурге нанесла поражение Ираку (2:0).


Сборная России Сборная Катара Дюков РФС
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