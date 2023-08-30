Как сообщает источник, "Сабах" заинтересован в подписании Резиуана Мирзова. Клуб из Азербайджана готов подписать российского футболиста этим летом. При этом не уточняется, ведут ли стороны переговоры о возможном заключении контракта.
30-летний Мирзов в настоящее время является свободным агентом. Минувший сезон Резиуан провел в стане подмосковных "Химок". Он сыграл за черно-красных 27 матчей, записав в свой актив четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в один миллион евро.
Источник: Sport24
Sport24: "Сабах" рассматривает вариант с подписанием Мирзова
Российский вингер Резиуан Мирзов в текущее трансферное окно может перейти в азербайджанский "Сабах".
Фото: РИА Новости