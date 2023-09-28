- Это было ожидаемо. Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции. Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации, - передает слова Свищева ТАСС.
Ранее стало известно, что Исполком УЕФА принял решение допустить сборные России в возрасте не более 17 лет к международным соревнованиям под своей эгидой. После этого футбольные федерации восьми европейских стран - Англии, Украины, Литвы, Латвии, Дании, Швеции, Польши и Норвегии - заявили, что их сборные будут бойкотировать матчи с любой национальной командой России независимо от ее возраста.
В феврале 2022 года УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от соревнований после заявлений о бойкоте со стороны федераций Польши, Швеции и Чехии.
Депутат Свищев: к тем, кто бойкотирует, нужно применять санкции, УЕФА не будет ни перед кем прогибаться
Глава комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что футбольные федерации некоторых стран заявили о бойкоте сборной России U17.
Фото: УЕФА