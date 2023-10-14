- Как сейчас себя чувствует Кокорин? Пока необходимо время. Мы надеемся, что он восстановится. На данный момент Кокорин не на сто процентов готов, но мы сделаем со своей стороны всё возможное, чтобы Саня вернулся в свои прежние кондиции, чтобы он мог без каких-либо проблем действовать на поле, - передает слова Шпилевского Metaratings.ru.
32-летний российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин выступает в этом сезоне на правах аренды за кипрский "Арис". В 6 матчах текущего сезона во всех турнирах за кипрский клуб футболист забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
В прошлом сезоне Кокорин также на правах аренды провел за "Арис" 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
Главный тренер "Ариса" Шпилевский рассказал о самочувствии Кокорина
Наставник кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"