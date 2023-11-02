"Никак не отношусь к восьмому "Золотому мячу" Месси. За кого болел? Я болел за "Локомотив" и за наши будущие победы. Заслужил ли Месси? Наверное, если получил", — передает слова Тикнизяна "Чемпионат".
30 октября в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча". Аргентинский нападающий Лионель Месси в восьмой раз получил награду. В сезоне-2022/2023 Месси сыграл 55 игр. За это время 36-летний футболист забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач.
В 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале команда Лионеля обыграла Францию. Основное время игры закончилось вничью 3:3. В серии пенальти спортсмены из Южной Америки оказались сильнее. В той встрече Месси забил 2 мяча.
Тикнизян: наверное, Месси заслужил свой восьмой "Золотой мяч"
Армянский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян поделился своим мнением о восьмом "Золотом мяче" нападающего "Интер Майами" Лионеле Месси.
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