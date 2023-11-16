Бекхэм — о подписании Месси: переход Лео в "Интер Майами" - это наш подарок для США и МЛС

Владелец "Интер Майами" Давид Бекхэм поделился своими впечатлениями от подписания в свой клуб нападающего Лионеля Месси.

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"Всё ещё трудно поверить, что такой великий игрок, как Месси, выступает в форме "Интер Майами". Возможно, он лучший в мире футболист. Я как владелец клуба очень горжусь этим фактом. Мы были уверены, что переезд Лео в США, не только в Майами, будет нашим подарком всей Америке и МЛС", — приводит слова Бэкхема Goal.com



Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года на правах свободного агента. За американский клуб аргентинец сыграл 14 матчей. В них 36-летний футболист забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с командой нападающий выиграл Кубок лиг. В финале коллектив Месси по пенальти обыграл "Нэшвилл". Контракт аргентинца рассчитан до конца 2025 года.