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"Карабах": Лунев восстановился от травмы и занимается с командой

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Пресс-служба "Карабаха" рассказала о состоянии голкипера команды Андрея Лунева.
Фото: ФК "Карабах"
"С Луневым все в порядке. Он восстановился от травмы и занимается с командой. Сегодня у нас матч с "Сабахом", посмотрим, выйдет он на поле или нет", — приводит слова пресс-службы "Карабаха" "СЭ".

Ранее российский страж ворот получил повреждение в матче Лиги Европы против "Байера". Из-за этой травмы игрок не смог поехать на сборы национальной команды России.

В нынешнем сезоне Лунев сыграл 9 матчей, в которых пропустил 9 мячей. 5 раз россиянин оставлял свои ворота "неприкосновенными".

Карабах Лунев
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