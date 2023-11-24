"С Луневым все в порядке. Он восстановился от травмы и занимается с командой. Сегодня у нас матч с "Сабахом", посмотрим, выйдет он на поле или нет", — приводит слова пресс-службы "Карабаха" "СЭ".
Ранее российский страж ворот получил повреждение в матче Лиги Европы против "Байера". Из-за этой травмы игрок не смог поехать на сборы национальной команды России.
В нынешнем сезоне Лунев сыграл 9 матчей, в которых пропустил 9 мячей. 5 раз россиянин оставлял свои ворота "неприкосновенными".
"Карабах": Лунев восстановился от травмы и занимается с командой
Пресс-служба "Карабаха" рассказала о состоянии голкипера команды Андрея Лунева.
Фото: ФК "Карабах"