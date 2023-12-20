- Шлейф от шоу мешает Слуцкому устроиться здесь? Может быть, просто Китай ему больше денег заплатил, или ему там интересно. Он едет в великую страну, где прекрасный спорт. Может быть, не столь сильный футбол, но тем не менее. Если он верит в Китай, я желаю ему всяческих удач. Шлейф, безусловно, определённый есть, поэтому сейчас надо на мгновение скрыться, а потом триумфально вернуться, - передаёт слова Губерниева Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что 52-летний экс-главный тренер сборной России, ЦСКА, "Крыльев Советов", "Москвы", "Витесса", "Халл Сити" и казанского "Рубина" Леонид Слуцкий может возглавить китайский клуб "Шанхай Шэньхуа".
Последним клубом Слуцкого был казанский "Рубин", который он покинул в ноябре 2022 года после совместного вылета в Первую лигу и неудачно начавшейся попытки быстрого возвращения в Российскую премьер-лигу. После этого Слуцкий активно проявлял себя в медиапространстве, участвуя в различных юмористических шоу, в том числе эпатажного характера.
Губерниев: если Слуцкий верит в Китай, я желаю ему всяческих удач
Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном подписании экс-наставником "Рубина" и шоуменом Леонидом Слуцким контракта с китайским "Шанхай Шэньхуа".
Фото: ФК "Рубин"