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Источник: Миодраг Божович возглавит азербайджанский "Нефтчи"

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Азербайджанский "Нефтчи" в ближайшее время уволит Адриана Муту и назначит на его место Миодрага Божовича.
Фото: GETTY IMAGES
Согласно информации azerisport, в ближайшее время черногорский специалист Миодраг Божович сменит на посту главного тренера "Нефтчи" Адриана Муту.

Последним местом работы Божовича был тульский "Арсенал", до этого специалист также работал в "Крыльях Советов", "Ростове", "Амкаре" и московском "Динамо". После 18-ти туров "Нефтчи" занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Отставание от лидирующего "Карабаха" - 10 очков.

Божович Нефтчи
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