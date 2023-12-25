- Разговоры идут. Семь кандидатов там, серьёзные кандидаты на пост главного тренера. Черчесов уезжал работать в Польшу, уезжал в Венгрию, там и там выигрывал чемпионаты. "Бешикташ" давно не выигрывал. Но есть амбиции, ведь "Бешикташ" входит в тройку топ-клубов Турции вместе с "Галатасараем" и "Фенербахче". Это тройка лидеров. Наверное, рассматривают Черчесова в том плане, что он выигрывал чемпионаты в других странах, добивался результата, - сказал Шалимов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что 60-летний экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов является одним из кандидатов на пост наставника турецкого "Бешикташа". Черчесов ранее становился чемпионом страны и обладателем национального Кубка в Польше с варшавской "Легией" и в Венгрии с "Ференцварошем" из Будапешта, на домашнем Чемпионате мира-2018 сборная России под его руководством пробилась в 1/4 финала.
Стамбульский "Бешикташ" становился чемпионом Турции 16 раз, в последний раз это произошло в сезоне-2020/2021.
Шалимов: Черчесов выигрывал чемпионаты в других странах, добивался результата. У "Бешикташа" есть амбиции
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал информацию о том, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов может возглавить "Бешикташ".
Фото: ФК "Ференцварош"