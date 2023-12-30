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ЭвертонЗавершен
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БёрнлиЗавершен
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БрентфордЗавершен
Ноттингем Форест
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Манчестер ЮнайтедЗавершен

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ЛеччеЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
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0 - 0 0 0
ЭмполиЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Верона
0 - 1 0 1
СалернитанаЗавершен

Роналду забил 54-й гол в 2023-м году. Он лучший в мире по этому показателю

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Португальский форвард Криштиану Роналду увеличил отрыв по голам за год от преследователей
Фото: соц сети "Аль-Насра"
В минувшем туре чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду помог "Аль-Насру" одержать крупную победу над клубом "Аль-Таавун". Кроме того, Роналду записал на свой счет гол, который стал для португальского бомбардира 54-м в календарном году.

У форварда "Баварии" Харри Кейна 52 мяча. Столько же - у нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. В Текущем чемпионате Саудовской Аравии у Роналду 20+9 в 18-ти матчах.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом саудовской Про-Лиги в сезоне.

Аль-Наср Криштиану Роналду
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