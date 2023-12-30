Роналду забил 54-й гол в 2023-м году. Он лучший в мире по этому показателю

В минувшем туре чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду помог "Аль-Насру" одержать крупную победу над клубом "Аль-Таавун". Кроме того, Роналду записал на свой счет гол, который стал для португальского бомбардира 54-м в календарном году.
У форварда "Баварии" Харри Кейна 52 мяча. Столько же - у нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. В Текущем чемпионате Саудовской Аравии у Роналду 20+9 в 18-ти матчах.
Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом саудовской Про-Лиги в сезоне.
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Фото: соц сети "Аль-Насра"