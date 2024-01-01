- Тут даже нечего обсуждать… Человек сейчас на Кипре играет! Тут не только до восьмого числа можно затусить, а на полтора года в загул уйти, - передаёт слова Радимова RT.
32-летний российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин второй сезон подряд проводит на правах аренды в кипрском "Арисе". В текущем сезоне на его счету 14 матчей во всех турнирах за "Арис" с 4 забитыми голами и 2 результативными передачами, а также 1 игра за "фиалок" без результативных действий.
Радимов - об игроке, с которым можно долго праздновать: человек на Кипре играет! Тут можно на полтора года в загул уйти
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов ответил на вопрос о том, с кем из футболистов празднование Нового года может затянуться до 8 января.
Фото: ФК "Арис"