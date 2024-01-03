- С двумя российскими специалистами мы предварительно заключили соглашения, но в конце концов не смогли договориться по формированию тренерского штаба, из-за чего наш клуб выбрал кандидатуру таджикского специалиста. Первый российский кандидат просил не называть своего имени, а вторым был отец футболиста сборной России Далера Кузяева Адьям Кузяев.
Адьям Кабирович Кузяев является агентом своего сына, полузащитника французского "Гавра" и сборной России Далера Кузяева. 58-летний специалист был на тренерской работе с 2001 года. Он тренировал "Газовик", "Север" Мурманск, "Петротрест", "Карелию", "Тосно" и "Динамо" СПБ. Последним клубом в тренерской карьере Кузяева-старшего была эстонская "Нарва-Транс", которую он покинул в 2018 году. В январе 2022 года он был назначен на должность спортивного директора мурманского "Севера".
Источник: Sport24
Отец Кузяева мог возглавить таджикский клуб "Худжанд"
Исполнительный директор "Худжанда" Фаррух Марофиев сообщил, что отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева мог стать главным тренером таджикской команды.
Фото: Getty Images