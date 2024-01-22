"Начинаем сезон с победы. Очень доволен своей дебютной игрой. Многообещающее начало для нашей команды, давайте продолжим в том же духе", - написал Ренан в своих социальных сетях.
20-летний центральный защитник принадлежит "Зениту" с января 2023-го года. В это трансферное окно он отправился в бразильский "Интернасьонал" на условиях 12-месячной аренды. В 1-м туре Чемпионата Гаушу "Интернасьонал" минимально обыграл "Авениду", а Роберт Ренан провел на поле весь матч.
Ренан - о дебюте за "Интернасьонал": многообещающее начало. Давайте продолжим в том же духе
Защитник "Зенита" Роберт Ренан поделился впечатлениями после первого матча в составе "Интернасьонала" на правах аренды.
Фото: "Чемпионат"