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Официально: Иван Игнатьев перешёл в сербский "Железничар"

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Сербский клуб "Железничар" объявил о подписании контракта с российским нападающим Иваном Игнатьевым.
Фото: ФК "Железничар"
25-летний российский нападающий Иван Игнатьев подписал контракт с клубом "Железничар" из чемпионата Сербии. Воспитанник "Краснодара" заключил со своим новым клубом соглашение до лета 2024-го года. Договор также предусматривает однолетнее продление контракта.

Ранее Игнатьев выступал в таких клубах, как "Сочи", "Локомотив", "Крылья Советов", "Рубин" и "Краснодар".

"Железничар" является новичком элитного дивизиона Сербии и после 19-ти туров занимает 14-е место (из 16-ти). В активе команды 18 очков.

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