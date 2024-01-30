25-летний российский нападающий Иван Игнатьев подписал контракт с клубом "Железничар" из чемпионата Сербии. Воспитанник "Краснодара" заключил со своим новым клубом соглашение до лета 2024-го года. Договор также предусматривает однолетнее продление контракта.
Ранее Игнатьев выступал в таких клубах, как "Сочи", "Локомотив", "Крылья Советов", "Рубин" и "Краснодар".
"Железничар" является новичком элитного дивизиона Сербии и после 19-ти туров занимает 14-е место (из 16-ти). В активе команды 18 очков.
Официально: Иван Игнатьев перешёл в сербский "Железничар"
Сербский клуб "Железничар" объявил о подписании контракта с российским нападающим Иваном Игнатьевым.
Фото: ФК "Железничар"