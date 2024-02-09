"Лесового отлично приняли в команде. Он уже начал учить язык. Пока он знает не много слов, но быстро учится. У него есть талант к языкам. Даниил хорошо адаптируется. Израиль — страна, к которой очень легко привыкнуть. Здесь очень открытые и любящие люди, так что все легко. В следующей игре мы ожидаем его полноценный дебют за новый клуб", - цитирует Гринберг Sport24.
Напомним, что Даниил Лесовой перешел из "Динамо" в "Маккаби" из Хайфы до конца текущего сезона на правах арендного соглашения. У израильского клуба будет право выкупа российского игрока. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13-ти матчах "бело-голубых" и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров израильский клуб лидирует в турнирной таблице местного чемпионата. "Маккаби" сыграет с "Бейтаром" завтра, 10-го февраля - именно в этом матче может состояться дебют Лесового за новый клуб.
Агент Лесового: в следующей игре мы ожидаем его полноценный дебют за "Маккаби" из Хайфы
Футбольный агент Шахар Гринберг, представляющий интересы Даниила Лесового, рассказал об адаптации своего клиента в "Маккаби" из Хайфы.
Фото: ФК "Динамо"