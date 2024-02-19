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Булыкин: здорово, что Кокорин взялся за голову. Но чемпионат Кипра не считается хорошим, на него не обращают внимания

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Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал карьеру форварда кипрского "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
- Я не слежу за чемпионатом Кипра. Видел голы Кокорина, но для того, чтобы заявить о себе, надо оказаться в топовом чемпионате. Чемпионат Кипра не считается хорошим, и никто не обращает на него внимания. Здорово, что Александр взялся за голову и показывает хорошую игру. Нужно поехать в какой-то более сильный европейский чемпионат. Вряд ли он захочет возвращаться в Россию, - передаёт слова Булыкина "Чемпионат".

32-летний российский нападающий Александр Кокорин второй сезон подряд выступает за кипрский "Арис" на правах аренды из итальянской "Фиорентины". В текущем сезоне на его счету 24 матча за оба клуба во всех турнирах, 8 забитых голов и 2 результативных паса.

18 февраля в домашнем матче 26 тура чемпионата Кипра против АЕЛа (4:0) Кокорин установил рекорд Кипра по самому быстрому голу в национальном первенстве, отличившись на 12-й секунде игры, а на шестой минуте оформил дубль.

Арис Кокорин Булыкин
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