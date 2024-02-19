- Я не слежу за чемпионатом Кипра. Видел голы Кокорина, но для того, чтобы заявить о себе, надо оказаться в топовом чемпионате. Чемпионат Кипра не считается хорошим, и никто не обращает на него внимания. Здорово, что Александр взялся за голову и показывает хорошую игру. Нужно поехать в какой-то более сильный европейский чемпионат. Вряд ли он захочет возвращаться в Россию, - передаёт слова Булыкина "Чемпионат".
32-летний российский нападающий Александр Кокорин второй сезон подряд выступает за кипрский "Арис" на правах аренды из итальянской "Фиорентины". В текущем сезоне на его счету 24 матча за оба клуба во всех турнирах, 8 забитых голов и 2 результативных паса.
18 февраля в домашнем матче 26 тура чемпионата Кипра против АЕЛа (4:0) Кокорин установил рекорд Кипра по самому быстрому голу в национальном первенстве, отличившись на 12-й секунде игры, а на шестой минуте оформил дубль.
Булыкин: здорово, что Кокорин взялся за голову. Но чемпионат Кипра не считается хорошим, на него не обращают внимания
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал карьеру форварда кипрского "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"