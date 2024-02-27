- Я знаю, что он хочет играть в РПЛ, но, думаю, сборы в Дубае показали, что разница между армянскими и российскими клубами не очень большая. ...Дай бог, чтобы остался в "Урарту". Это опытный футболист, который поможет армянскому футболу. Не думаю, что его возраст станет проблемой. Во всём мире футболисты сейчас играют дольше, чем раньше. Если раньше в 35 лет уже заканчивали, то сейчас спокойно играют до 40, - передаёт слова Озбилиза "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 37-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков подписал контракт до конца текущего сезона с ереванским "Урарту", возглавляемым экс-главным тренером красно-белых Дмитрием Гунько.
В осенней части нынешнего сезона Глушаков выступал за "Спартак" из Костромы, в котором провёл 7 матчей группы "Золото" дивизиона А Второй лиги и отметился 1 результативной передачей. Зимние сборы футболист проходил вместе с "Ростовом" по согласованию с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным, также в прошлом тренировавшим московский "Спартак".
Озбилиз: Глушаков хочет играть в РПЛ, но разница между армянскими и российскими клубами не очень большая
Экс-хавбек московского "Спартака" Араз Озбилиз прокомментировал подписание полузащитником Денисом Глушаковым контракта с армянским "Урарту".
Фото: РПЛ